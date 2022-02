Una sbandata e l'auto è finita nel canale. Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio in viale Marconi a Cagliari: le due persone a bordo della vettura – una Smart – sono state soccorse dai vigili del fuoco e recuperate dall'acqua. Entrambe sono state trasportate all’ospedale Brotzu in codice rosso.

Sul posto, oltre ai vigili con diverse squadre e i sommozzatori, anche gli agenti della Polizia locale e quelli della Squadra volante, oltre al personale del 118.

Inevitabili i rallentamenti nel tratto di viale Marconi nel punto in cui si collega la strada arginale di Terramaini.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente che non avrebbe coinvolto altri mezzi. Accertamenti sono in corso anche sulle condizioni psicofisiche del conducente.

© Riproduzione riservata