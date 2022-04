Non voleva indossare la mascherina FFP2, obbligatoria, a bordo di un aereo in partenza da Cagliari e diretto a Malpensa.

E così il volo EasyJet che doveva decollare da Elmas alle 18 di domenica si è staccato dalla pista con 45 minuti di ritardo.

Secondo quanto ricostruito, l’aereo con i viaggiatori a bordo era pronto per il decollo, ma è invece rimasto fermo per tre quarti d’ora nello scalo sardo in quanto era impossibile, da parte del personale della compagnia, far rispettare a un passeggero l’obbligo di indossare la FFP2.

Il personale ha dovuto richiedere l’intervento della Polaria in servizio nell’aeroporto sardo: all’arrivo dei poliziotti l’uomo si è quindi calmato e si è convinto a indossare la mascherina.

Riportata alla normalità la situazione, l’aereo è quindi decollato alle 18.46, con tre quarti d’ora di ritardo.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata