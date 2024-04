Sabato 20 aprile scatta il click day della Questura di Cagliari per il rilascio del passaporto. Un’opportunità che però si scontra con il pagamento del bollettino intestato al Ministero dell’Economia. Non si può pagare on line, ma solo negli uffici postali.

A prima vista sembra un problema in rete. Entrati sul sito delle Poste (o di una banca) per pagare i 42,50 euro per il rilascio del passaporto, il sistema non riconosce il conto corrente del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Possibile? Possibile. Perché l’Italia digitale non passa da lì.

Il conto corrente 67422808, quello del versamento, inciampa sulla sbarra del mancato accesso: “L'operazione non può essere completata. L'intestatario non corrisponde a quello del conto corrente. Verifica e riprova’’.

Riprovi e la risposta non cambia. La questione è soltanto sfiorata dalle istruzioni per l’uso: “il bollettino può essere pagato presso tutti gli uffici postali’’. Nessun accenno all’impossibilità di procedere online.

Per una questione di sicurezza? Proprio sui sistemi Poste-Ministero, che dovrebbero essere tra i più avanzati?

I beneficiari del click day di Cagliari (400 istanze di rilascio) procedano per tempo. Prima la fila alle Poste, poi l’appuntamento in Questura.

L’agenda digitale ha saltato qualche pagina.

