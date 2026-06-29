Ore di ritardo, dirottamento a Verona e passeggeri bloccati a bordo: odissea nella notte sul volo Ryanair Cagliari-BergamoPartenza slittata due volte, l’atterraggio a Villafranca per maltempo e 45 minuti di attesa prima dello sbarco: il racconto di un passeggero
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Un’odissea quella vissuta nella notte dai passeggeri del volo Ryanair 3892 previsto in partenza da Cagliari Elmas alle 23:15 con destinazione l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo.
A raccontarlo il cagliaritano Luca Massidda, fra i tanti in partenza. «Che ci fosse qualche problema l’avevamo già capito prima di arrivare in aeroporto: intorno alle 21:30 ci è arrivata la comunicazione che la partenza era stata posticipata a mezzanotte e cinquanta. Poi, mentre eravamo impegnati nel controllo bagagli in aeroporto, nuova comunicazione: nuovo ritardo con partenza posticipata all’1:45».
Quindi l’imbarco, la partenza, e i nuovi disagi: «Mentre eravamo in volo – prosegue Massidda – l’annuncio che non saremmo potuti atterrare a Bergamo causa maltempo. Il comandante ha quindi annunciato l’atterraggio a Verona, aeroporto di Villafranca, avvenuto alle 3:15».
Qui, però, ancora disagi: «Siamo rimasti chiusi nell’aereo per tre quarti d’ora, fino alle quattro – prosegue Massidda – con la compagnia che ci informava di essere in attesa di indicazioni per l’eventuale sbarco dei passeggeri».
«Credo che tutti noi siamo disposti a sopportare qualche disagio in viaggio – la conclusione – magari se legato al maltempo, però credo che qui si sia passata la misura. Da parte mia, dovendo essere in mattinata a Bergamo per aprire la mia attività, ho dovuto anche pagarmi un taxi per fare ritorno a Orio, con un viaggio iniziato in serata a Cagliari e che si è concluso alle sei di mattina».
(Unioneonline/v.l.)