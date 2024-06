Nuovo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile nazionale per l’ondata di caldo che in queste ore colpisce la Sardegna e in particolare la zona di Cagliari.

Per oggi, domenica 9 giugno, il livello di allerta è 1 (codice giallo), con una temperatura massima percepita di 34 gradi. Un valore che tiene conto anche dell’umidità, e che è in aumento rispetto ai 22°C delle 8 di questa mattina e ai 30°C delle 14.

(Unioneonline)

