Altri quattro mesi di zona rossa intorno a piazza del Carmine per contrastare la microcriminalità.

La proroga della misura sino al 31 gennaio è stata decisa durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato questa mattina in Prefettura al quale, oltre al sindaco Massimo Zedda, hanno partecipato tutti i vertici delle forze di polizia che dovranno operare sul territorio.

La scadenza era prevista per oggi. La zona di controllo rafforzata, con presidi costanti e possibilità di allontanamento di soggetti considerati pericolosi è stata istituita a settembre 2025.

Nella prima fase coinvolgeva piazza del Carmine, via Sassari (fino a via Mameli), via Maddalena, via Malta, via Crispi, vico Malta e viale Trieste (fino a via Isola di Tavolara). Successivamente era stata estesa fino a includere piazza Matteotti, il tratto di via Sassari verso viale La Playa, Viale La Playa fino al centro commerciale e il campus universitario Emilio Lussu.

(Unioneonline/E.Fr.)

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