Lavori in corso per il rifacimento del manto erboso alla Unipol Domus, che si prepara a ospitare le partite del Cagliari in Serie A. Anche se l’esordio della nuova stagione dovrebbe essere in Coppa Italia contro il Palermo, il 13 agosto.

La rigenerazione del campo è sempre stata effettuata subito dopo la conclusione di ogni stagione. Quella di quest’anno è finita tardi, per le ragioni che tutti conoscono: la lunga e vittoriosa battaglia dei playoff, seguita dalla festa per la promozione celebrata in pompa magna tra le mura amiche.

Ora il terreno è tendente al marrone. Ma il club confida che l’erba possa essere verde e uniforme entro il primo appuntamento ufficiale in casa dei rossoblù, guidati da Claudio Ranieri. L’alternativa è il campo neutro. Il manto, stando a quanto si apprende, sta già rispondendo bene.

