Espulso dal territorio italiano nell’ottobre del 2017, è rientrato sul territorio nazionale prima del periodo stabilito, ossia cinque anni. Sbarcato nel sud Sardegna insieme ad altri migranti, a bordo di vari barchini, e condotto al centro di accoglienza di Monastir, dove è stato messo in quarantena come da disposizioni anti-Covid, sono state avviate le procedure di identificazione. Si è così scoperto che il 28enne algerino non aveva rispettato la disposizione nei suoi confronti e per questo è stato arrestato di nuovo.

Al termine del giudizio direttissimo, lo straniero verrà nuovamente espulso.

