Niente energia al potabilizzatore, possibili restrizioni per l’acqua a CagliariL’erogazione dovrebbe essere garantita dai serbatoi ma in tarda serata non sono esclusi cali di pressione o interruzioni
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Domani, venerdì 10 aprile 2026, possibili disservizi nell’erogazione idrica a Cagliari.
Per una temporanea interruzione dell'energia elettrica, l’impianto di potabilizzazione di San Michele non potrà essere operativo dalle 14,30 alle 21,30 circa.
L’erogazione alle utenze interessate sarà garantita dall’accumulo nei serbatoi. Ma, in funzione dei consumi e con l’esaurirsi delle scorte, non possono escludersi disservizi nell'erogazione, o cali di pressione a partire dal tardo pomeriggio.
Così una nota della società Abbanoa.
(Unioneonline)