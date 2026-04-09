A Cagliari domenica 12 aprile torna la manifestazione Vivicittà, gara podistica sulla distanza di dieci chilometri che si svolgerà principalmente nel quartiere di Villanova. Il Comune per permettere lo svolgimento dell’evento ha disposto una serie di modiche al traffico e alla sosta.

In particolare domenica mattina dalle 8 alle 12 è previsto il divieto di transito (esteso anche ai mezzi pubblici), in diverse vie del centro cittadino, tra cui via XXIV Maggio, via San Domenico, via San Giacomo, via Sulis, via Garibaldi, via Iglesias, piazza Gramsci, via San Lucifero, via Paoli, via Tola, via Settembrini, via Bosa, oltre a piazza Gramsci e piazza Repubblica, con limitazioni mirate anche su tratti di via Dante.

È inoltre previsto il divieto di transito temporaneo al passaggio degli atleti, dalle 9.30 alle ore 11, agli incroci tra via Bacaredda e piazza Garibaldi, tra via Eleonora D'Arborea e via Iglesias, tra via Sonnino e via San Lucifero, tra via Farina-via Dante.

Per quanto riguarda la sosta, dalle 18 di sabato a mezzogiorno di domenica sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata in via XXIV Maggio, via San Domenico, via San Giacomo, via Sulis, via Iglesias, piazza Gramsci, via San Lucifero (nel tratto compreso tra via Dante e via Sonnino), via Paoli, via Tola e via Settembrini.

Domenica dalle 8 a mezzogiorno sono anche previsti cambi di senso di marcia e deviazioni. Tra questi il senso unico in via San Giovanni (direzione via Giardini), obblighi di svolta in via De Gioannis e in piazza Repubblica (specifiche eccezioni sono previste per i mezzi pubblici).

Il Comune di Cagliari invita «le cittadine e i cittadini a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea, a programmare per tempo gli spostamenti e se possibile utilizzare percorsi alternativi o i mezzi pubblici non interessati dalle limitazioni».

(Unioneonline)

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