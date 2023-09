Niente lezioni nelle tende, perché non sono pronte. Ma nella scuola inagibile di via Stoccolma, nel quartiere di Genneruxi a Cagliari, non andrà in scena nemmeno la protesta dei genitori: manca il tempo tecnico per le autorizzazioni necessarie da parte degli organi di polizia.

L'idea - lanciata da un genitore di uno studente - era quella di sistemare un nastro nero nelle inferriate dell'istituto in segno di lutto. Naturalmente con l'eventuale sostegno di docenti e famiglie dei centottanta bambini che lunedì non potranno andare né nelle vecchie aule, né nelle tende che la Protezione civile dovrebbe allestire all'esterno dell'edificio.

La sistemazione del nastro era prevista per le 8.15, originariamente orario di ingresso delle lezioni. Ora il dietrofront.

