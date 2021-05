Sono 67 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Sardegna nell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale. Con 3.125 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il tasso di positività si attesta al 2,1%. Ieri i casi erano 99 con un tasso dell’1,9%.

Altre tre persone hanno perso la vita a causa del virus, portando a 1.433 la conta delle vittime.

Da inizio pandemia sono 56.099 i contagi complessivamente accertati nell’Isola su 1.242.603 tamponi effettuati.

Ancora buone notizie dagli ospedali: sono 38 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, 218 le persone ricoverate in altri reparti (-4 nelle ultime 24 ore).

I positivi in isolamento domiciliare sono 14.203 e i guariti sono complessivamente 40.197 (+155), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 10.

Sul territorio, dei 56.099 casi positivi complessivamente accertati, 14.646 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.527 (+26) nel Sud Sardegna, 5.082 (+18) a Oristano, 10.787 a Nuoro, 17.042 (+15) a Sassari. I casi registrati come “fuori regione” sono 15, diagnosticati fra i marinai dell'equipaggio indiano di una nave petroliera attraccata a Sarroch.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata