Altri 261 contagi sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna, ieri erano 246. Con 6.890 tamponi molecolari e antigenici processati in un giorno il tasso di positività si attesta al 3,8%, in discesa rispetto al 6,5% di ieri.

Resta invariato a 1.496 il totale delle vittime da inizio pandemia.

Non sono buoni invece i dati che arrivano dalle terapie intensive, con l’Isola che sale a 6 posti letto occupati, due in più rispetto ai 4 di ieri. Scende invece il numero di pazienti ricoverati in area medica: sono 51, nove in meno rispetto al dato di ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata