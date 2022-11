Concluso il trasporto sanitario d'urgenza di un bimbo di appena un giorno di vita da Cagliari a Milano.

Il piccolo era ricoverato con una grave disfunzione cardiaca nel Presidio Ospedaliero "Duilio Casula" di Monserrato e aveva bisogno di essere trasferito nel più breve tempo possibile all'Irccs Policlinico San Donato a Milano.

Il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari e disposto dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, è stato effettuato con un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino.

Il velivolo è decollato dall'aeroporto di Ciampino nel tardo pomeriggio per dirigersi prima verso l'aeroporto di Cagliari dove ha imbarcato il piccolo e l'equipe, per poi dirigersi su Milano Linate per il successivo trasferimento al centro di cura specializzato lombardo che lo attendeva.

