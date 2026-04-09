L’1 e il 2 maggio il Bastione Saint Remy ospiterà St. Efis Village, appuntamento inserito nella rassegna Storie di Bastione e prodotto da Tra Le Nuvole. Due giornate a ingresso gratuito, pensate per vivere uno dei luoghi più iconici della città attraverso la musica, il buon cibo e un’atmosfera aperta a tutte le età.

L’evento nasce con l’obiettivo di trasformare il Bastione in uno spazio di incontro e condivisione, capace di accogliere famiglie, gruppi di amici, cittadini e visitatori fin dal pomeriggio. La scelta di partire presto risponde proprio alla volontà di offrire a tutti la possibilità di trascorrere una giornata intera in città, tra panorama, socialità e intrattenimento, fino alla mezzanotte. Al centro del progetto c’è soprattutto la musica, vera protagonista di entrambe le giornate, con una line up costruita per accompagnare il pubblico in un percorso sonoro ampio e coinvolgente, tra showcase, live e momenti di festa.

Il primo maggio

Il 1° maggio, dalle 15 a mezzanotte, il programma si aprirà con il Radiolina Showcase. A seguire saliranno sul palco Non Soul Funky Live, C_Sky & Tifu Live, Corrado Zonnedda, Piraz, Luma e JFK, in una giornata pensata per alternare ascolto, energia e convivialità nel cuore di Cagliari.

Il 2 maggio

Il 2 maggio, dalle 17 a mezzanotte, tornerà ancora il Radiolina Showcase, accanto a una proposta dal carattere fortemente popolare e aggregante. Protagonista sarà infatti Forever Young, il format dedicato a chi ama la musica del passato, quella da cantare a squarciagola, fatta di brani che tutti conoscono e che fanno parte dei ricordi collettivi. In programma anche Max Forever – 883 Cover Band, Sandro Murru, oltre alle selezioni musicali che accompagneranno il pubblico fino alla chiusura.

Evento e produzione

St. Efis Village si presenta quindi come un evento capace di unire generazioni diverse in una cornice di grande fascino, mantenendo un’identità accessibile, inclusiva e fortemente legata alla città. Non solo musica, ma anche una proposta gastronomica di qualità, con la presenza di Mordi e Il Fritto e Porta, per completare l’esperienza con un’offerta food all’altezza della location.

Con Storie di Bastione, la produzione di Tra Le Nuvole punta ancora una volta a valorizzare Cagliari attraverso format in grado di coniugare intrattenimento, qualità artistica e attenzione ai luoghi, restituendo centralità a uno degli spazi più rappresentativi del centro storico.

(Unioneonline)

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