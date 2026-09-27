Ecco il nuovo asfalto fonoassorbente che azzera il rumore del traffico. Sono terminati i lavori di riqualificazione stradale a Mulinu Becciu. Il progetto ha interessato via Dessì Deliperi, via Carpaccio, via Giotto, via Brotzu e via Piero della Francesca. I lavori hanno previsto la fresatura del manto deteriorato e la successiva stesura di un asfalto fonoassorbente e drenante. Una soluzione tecnica che riduce l'impatto acustico (contiene il rumore generato dal traffico delle auto) e aumenta la sicurezza, limitando il rischio di aquaplaning in caso di pioggia grazie alla maggiore capacità drenante del fondo.

Parallelamente alla conclusione dei cantieri, i residenti hanno avviato una raccolta firme indirizzata all'assessorato alla Mobilità per chiedere ulteriori interventi sulla viabilità della zona. Tra le priorità segnalate figurano la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati per la moderazione della velocità e la soluzione dei nodi a più alta densità di traffico. L’intervento arriva dopo il completamento della pista ciclabile tra il polo universitario di Odontoiatria in via Binaghi e la direttrice di via Is Mirrionis. Nella zona negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti anche mortali. Ed è alta la presenza di istituti scolastici nel rione.

(Unioneonline/En.Ne.)

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