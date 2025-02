Non c’è stata alcuna omissione di soccorso. L’ex centrocampista del Cagliari, Andrea Capone, è morto per cause naturali, senza che nessuno si sia accorto che stava male.

Un attacco di cuore legato, con ogni probabilità, a una aritmia per una cardiomiopatia che non gli ha lasciato scampo. Il suo corpo senza vita era stato trovato la mattina del 29 settembre scorso in una suite dell’hotel Palazzo Tirso, in piazza Deffenu.

Terminata l’inchiesta della Procura seguita al decesso, il pubblico ministero Marco Cocco ha chiesto ora l’archiviazione del fascicolo aperto con l’ipotesi di omissione di soccorso a carico di ignoti.

