“L’attenzione del Governo per la Sardegna è completamente rinnovata”. Così il viceministro dei Trasporti Alessandro Morelli (Lega) oggi a Cagliari per una due giorni di visite e incontri istituzionali nell’Isola.

Per quanto riguarda la continuità territoriale aerea, l’esponente del governo Draghi ha sottolineato “la necessità che la Sardegna sia protagonista del bando”. Su quella marittima, “è ora di dire basta con quello che è stato in passato, bisogna guardare avanti, è necessario che lo Stato faccia la sua parte, il Parlamento all’interno della legge di Bilancio dovrà inserire un adeguato finanziamento per collegare in maniera degna la Sardegna all’Italia”.

Sulla vertenza del Porto Canale: “250 famiglie attendono una risposta e bisogna sfruttare la possibilità di defiscalizzazione: la Regione sarda ci sta lavorando e avrà il governo al suo fianco”.

© Riproduzione riservata