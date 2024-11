“Metaverso: tecnologie e opportunità per le aziende” è il titolo del talk in programma domani, dalle 17:30 alle 18:30, nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda.

L’appuntamento, moderato da Giuseppe Deiana e anche in diretta streaming su UnioneSarda.it, sarà occasione per rispondere alle seguenti domande: per quale ragione dovremmo usare il metaverso? Quali tecnologie sono alla base per la realizzazione di queste applicazioni? Che impatto ha sulla comunicazione interpersonale? Quali sfide tecnologiche (e non) rimangono da affrontare per la sua realizzazione? Quanto tempo dovremo ancora aspettare per un suo uso diffuso?

In programma anche un approfondimento sugli aspetti giuridici.

Intervengono: Luigi Atzori, Docente di Telecomunicazioni; Elisabetta Gola, Docente di Filosofia e Teoria dei Linguaggi; Alessia Palladino, Ricercatrice di Informatica Giuridica. Per le imprese Jorma Ferino di SJM Tech, Melissa Rossi di EY e Angelo Aiello di Xenia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata