Oltre 1.000 giocattoli dedicati alla celebre serie tv per bambini “Masha e Orso” sequestrati dai funzionari dell’ufficio delle Dogane di Cagliari in servizio al Porto Canale, in tandem con i militari della Guardia di Finanza.

Erano a bordo di un carico proveniente dalla Cina e destinati ad essere messi sul mercato. Peccato, però, che fossero privi di qualsiasi autorizzazione per la riproduzione dei marchi rappresentati, come attestato dalle case titolari degli stessi, prontamente interpellate. Dunque: giochi “taroccati” e non sicuri. Funzionari e finanzieri hanno così fatto scattare la confisca e una persona è stata denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari.

«L’attività – spiega una nota – si inserisce nel settore del controllo delle merci in transhipment nel Porto Canale dove si registra un notevole incremento di traffico a seguito dell’avvio di nuove linee commerciali da

e per il continente africano».

