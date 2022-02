Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 27enne del luogo, già sottoposto all'obbligo di dimora nel capoluogo per illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo era stato arrestato il 14 febbraio scorso in via Temo, dove i carabinieri avevano rinvenuto, nella camera da letto della sua abitazione, una busta in plastica contenente 636 grammi di marijuana, una dose del peso di 1,21 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento.

Il giovane è stato portato nella casa circondariale di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata