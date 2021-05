Un’improvvisa ondata di maltempo porterà nelle prossime ore in Sardegna raffiche di vento a oltre 80 chilometri orari, mareggiate e pioggia.

"A partire da venerdì 14 maggio un flusso di correnti occidentali favorisce una spiccata variabilità con il transito di nuvolosità irregolare di origine atlantica - fanno sapere gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - oggi avremo cielo nuvoloso e vento di maestrale con raffiche fino a 30 chilometri orari, nel pomeriggio sono possibili piovaschi nei rilievi centrali".

Il vento in serata ruoterà a libeccio. Domani è previsto un aumento della nuvolosità con possibili piogge e instabilità nella tarda mattinata. In serata il rientro del maestrale spazzerà via le nuvole e la pioggia, ma porterà a un notevole aumento della ventilazione con raffiche che potranno superare anche gli 80 chilometri orari, previste anche mareggiate. Colpite particolarmente le aree occidentali e settentrionali della Sardegna. Temperature in lieve diminuzione. Sabato tornerà la nuvolosità con un vento che da maestrale ruoterà nuovamente a libeccio. Domenica cielo poco nuvoloso e vento debole da maestrale.

(Unioneonline/l.f.)

