“Pensavo fosse solo un brutto sogno, e invece non ci sei più”. “Voglio ricordati con il tuo contagioso sorriso”. “Sei stato un amico fraterno, per sempre nel mio cuore”.

Sono solo alcuni dei messaggi che si leggono a decine sulla pagina facebook di Chicco Balestrino, morto improvvisamente a 51 anni a Cagliari, stroncato da un infarto.

Nato e cresciuto nel rione di San Michele e residente da qualche anno ad Assemini, Balestrino era conosciutissimo nel capoluogo dove ha lavorato per tanti anni al supermercato Nonna Isa di piazza San Michele. Chicco faceva anche parte della squadra di calcio degli amici di piazza Yenne, e a Stampace sono in molti a ricordarlo con grande affetto.

La morte è sopraggiunta a Pasquetta, quando Balestrino non ha raggiunto la sua famiglia per un pranzo in agriturismo: al rientro a casa dei suoi cari la terribile scoperta, e per lui non c’era già più nulla da fare.

Lascia la compagna e i due figli, oltre ad amici e familiari ancora increduli di fronte alla morte sopraggiunta improvvisa e inaspettata.

