Momenti di paura ieri sera mentre Sant’Efisio si trovava a Giorgino, pronto per rientrare a Stampace. Tra i tanti fedeli in processione un settantenne si è sentito male.

Provvidenziale l’intervento immediato degli operatori dell’associazione “I Sardi Soccorso” che gli hanno fatto un elettrocardiogramma, capendo subito capito che c'era un infarto in corso. L’uomo è stato portato in ambulanza al Policlinico, dove – in accordo con la centrale operativa – è stato ricoverato direttamente in emodinamica, senza passare dal Pronto soccorso.

L’anziano è stato salvato. Sul posto, per la Festa del Martire, hanno lavorato oltre 100 operatori impiegati tra soccorritori in ambulanza e a piedi. Non ci sono stati altri problemi, ma davanti all’emergenza il sistema non ha deluso le aspettative.

(Unioneonline/v.f.)

