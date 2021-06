Troppe persone, pochissime mascherine e distanziamento non rispettato. Al termine dei controlli iniziati ieri nella movida di Cagliari, gli agenti della Polizia di Stato hanno chiuso per cinque giorni il Caffè degli Spiriti, a Castello.

Secondo quanto riscontrato dai poliziotti dell’Amministrativa, c’erano centinaia di persone nella terrazza di Saint Remy e nelle zone del locale – è l’accusa – c’erano assembramenti senza l’utilizzo dei dispositivi anticontagio.

Il tutto nonostante gli sforzi dei gestori nel cercare di far rispettare la normativa in una zona super frequentata. Anche perché la Polizia aveva incontrato i responsabili dei locali notturni presenti nelle zone del centro storico di Cagliari, avvisandoli dei servizi che ci sarebbero stati e delle regole da rispettare e da far rispettare. Una decisione presa proprio mentre si discute se poter disporre il mancato utilizzo delle mascherine all’aperto.

Tante le segnalazioni arrivate al 113 e al 112 per schiamazzi fino a tarda notte da parte dei residenti. Non si sono registrate però altre situazioni particolarmente gravi.

© Riproduzione riservata