Lutto a Cagliari per la morte di Giovanna Caput, una delle fondatrici della Virtus Cagliari nel 1963.

“Una figura silenziosa per anni, sempre presente, in piedi appoggiata nella porticina che porta alla segreteria della Virtus a guardare giocare le sue ‘bambine’ – scrive sui social la squadra nei suoi profili ufficiali -. In silenzio a soffrire per le sconfitte e a gioire ogni qualvolta arrivavano le vittorie. E in silenzio, così come amava fare, oggi Giovanna Caput, una di quelle ragazze che nel 1963 fondarono la S.S. Virtus Cagliari ci ha lasciato. Quel cuore che per anni ha battuto per la nostra società si è fermato per sempre lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile. Con lei va via un pezzo di storia della Virtus, alla pari di Carlo Caschili, Mario Restivo e Ignazio Muscas altre figure emblematiche della società che l'hanno preceduta”.

Da quanto emerso, Giovanna Caput era ricoverata in ospedale a Cagliari dopo essere scivolata su una scalinata. Una caduta che ha avuto poi conseguenze fatali.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata