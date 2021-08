Assembramenti e lunghe file sotto il sole in via Romagna a Cagliari, dove oggi decine di cittadini si sono presentati al Servizio Trein del Padiglione “N” per effettuare tamponi molecolari senza prenotazione.

Per far fronte all’enorme afflusso ed evitare ulteriori disguidi, in seguito alle proteste degli utenti inferociti, l’Ats ha attivato altre due postazioni per l’accettazione e una per l’effettuazione dei tamponi “al fine di ridurre il tempo di attesa”.

"Tenuto conto anche delle elevate temperature, Ats Sardegna ha avviato, in collaborazione con la Protezione Civile, tutte le procedure per ridurre i disagi dei cittadini in coda negli orari di punta - si legge in una nota -. La raccomandazione della direzione aziendale è quella di rispettare rigorosamente gli orari fissati, evitando di anticipare l'appuntamento o di recarsi in via Romagna senza la prenotazione per non intralciare i lavori di tracciamento del Servizio e delle Usca e creare lunghe attese".

QUARTU – Anche a Quartu Sant’Elena è pronto un nuovo centro di screening che a partire da mercoledì offrirà tamponi gratuiti alla popolazione. Il servizio sarà svolto nella palestra delle scuole di Via Palestrina, con ingresso lato via Nenni, e potrà garantire l'erogazione di 200 tamponi al giorno.

Il centro opererà tre giorni a settimana: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, venerdì dalle 15 alle 19. Lunedì 16 agosto resterà chiuso. Tutti potranno sottoporsi a tampone, purché siano residenti a Quartu.

I certificati di negatività verranno rilasciati esclusivamente a quanti già in possesso della prima dose di vaccino o muniti di prenotazione vaccinale in corso di validità.

(Unioneonline/L)

