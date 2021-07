Giornata di grande caldo quella di domani, lunedì 12 luglio, in Sardegna.

Dalle ore 11 della giornata di lunedì e fino alle 10 di martedì 13 in forte aumento sia le minime che le massime. Queste ultime saranno superiori ai 37 gradi su molte aree della Sardegna centrale e occidentale, mentre nelle pianure e nelle vallate delle zone interne supereranno anche i 40 gradi.

Anche la Protezione civile ha lanciato l’allerta meteo per il forte caldo, e c’è anche un pericolo incendio per lunedì 12 luglio. Allerta di colore arancione, per cui l’attenzione è stata rinforzata in gran parte dell’Isola.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata