Controlli straordinari nel centro di Cagliari, in particolare nella zona di Piazza Yenne e nel quartiere Marina, per il contrasto alla malamovida, con particolare attenzione al weekend e alla prevenzione e al contrasto della vendita abusiva di bevande alcoliche a minorenni.

Nella tarda serata fra sabato e domenica gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato un minorenne per danneggiamento aggravato e un 18enne anche per minacce aggravate e violenza privata. I due, transitando a bordo di uno scooter in via Regina Margherita, hanno gravemente danneggiato il veicolo di un altro conducente, con il quale avevano già avuto un diverbio per futili motivi, legati alla circolazione stradale.

Le pattuglie della Polizia di Stato già presenti in zona per i servizi straordinari sono intervenute immediatamente, fermando gli autori dell’aggressione e procedendo con la segnalazione all’autorità giudiziaria di Cagliari.

