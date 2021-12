Rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e agli altri fenomeni illeciti connessi al commercio. È questa, in estrema sintesi, la finalità del Protocollo d’Intesa siglato questo pomeriggio tra il direttore territoriale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto Chiara, e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

La collaborazione, della durata di due anni, prevede un’azione coordinata tra il Corpo di Polizia locale e l’ufficio ADM di Cagliari, con la creazione di un tavolo di lavoro permanente volto allo scambio delle informazioni al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione e le altre attività illecite, tutelare il consumatore negli acquisti, favorire la regolarità nel settore del commercio, contrastare le forme di criminalità organizzata e coordinare in questo senso gli interventi e la gestione delle risorse professionali.

“La sottoscrizione di questo importante protocollo d’Intesa conferma la volontà di ADM di creare forme di sinergia con gli enti locali per fronteggiare il dilagante fenomeno della contraffazione che coinvolge tutti i settori produttivi”, spiega Roberto Chiara. “In tal senso è necessaria la massima collaborazione tra gli enti coinvolti ed ADM che, attraverso l’azione di contrasto degli uffici dislocati sul territorio del Comune di Cagliari, intende assicurare ogni forma di ausilio per limitare quanto più possibile questo fenomeno mettendo a disposizione uomini e piattaforme informative per attuare azioni congiunte”.

“Un atto importante a cui l'Amministrazione di Cagliari partecipa con molta convinzione”, le parole di Truzzu. “Un protocollo che consentirà la difesa delle attività commerciali e artigianali, in stretta sinergia con la nostra polizia locale e le forze dell’ordine”.

(Unioneonline/v.l.)

