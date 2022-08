Un 45enne romeno, un 30enne senegalese ed una 36enne di Quartu, tutti disoccupati e con precedenti a carico, sono stati denunciati dai carabinieri ieri a Cagliari per ricettazione.

I tre poco dopo la mezzanotte, in via Tonale, si erano resi protagonisti di una rumorosa lite per questioni di denaro, che ha spinto i vicini ad allertare i militari.

I carabinieri al loro arrivo hanno perquisito i locali a disposizione dei tre scoprendo capi di vestiario, quattro piastre per capelli, un arricciacapelli e un asciugacapelli, tutto di verosimile provenienza da furti precedentemente commessi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà depositato nell’ufficio corpi di reato della Procura.

