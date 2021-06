Prosegue in Sardegna la campagna di vaccinazioni anti Covid, ma le fiale scarseggiano.

Le dosi a disposizione, soprattutto dopo che sono scattate le prenotazioni per gli over 16, non sono sufficienti a coprire le richieste di tutti i sardi con i primi, evidenti disagi.

Ieri nell'hub di Quartu 500 persone, prenotate per il richiamo di Moderna, sono tornate a casa in attesa di un'altra prenotazione. E problemi analoghi si sono verificati anche a Decimomannu e Senorbì ad esempio.

Il commissario dell'Ats Massimo Temussi prova a rassicurare ricordando che “a luglio tutti i sardi avranno la prima dose”.

E a fargli eco anche l’assessore alla Sanità Nieddu, che parla della necessità di “accelerare i tempi e risolvere i problemi di chi deve compiere anche 50 chilometri per il richiamo”.

Il problema resta tuttavia sempre quello di un rifornimento al di sotto della richiesta che la Regione avanza. “I numeri ormai parlano chiaro – chiarisce Nieddu – : 17.840 inoculazioni sabato, 14.500 e 16.020 il giorno prima. Noi possiamo anche spingere di più ma abbiamo un problema per i rifornimento di Pfizer e Moderna, troppo pochi rispetto a quel che possiamo fare”.

CASI IN DISCESA – Nel frattempo cresce l'attesa per l'ingresso della Sardegna nella zona verde europea, un ulteriore riconoscimento che potrebbe fungere da nuovo stimolo per un’apertura al turismo non solo italiano. Secondo il commissario dell'Ats, Massimo Temussi, la comunicazione potrebbe arrivare già oggi. L'ufficialità comunque si avrà presumibilmente giovedì quando il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie caricherà i dati inviati dal ministero della Salute e poi deciderà di assegnare le zone colorate a regioni e Stati. A oggi sono nove i territori europei che ricadono in zona verde (compreso il Molise, prima e unica regione italiana), la Sardegna dovrebbe essere il nono anche perché rispetta a pieno i parametri: negli ultimi 14 giorni ha registrato meno di 25 casi ogni centomila abitanti con un tasso di positività inferiore al 4%.

