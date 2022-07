Motovedette trasferite in via dei Calafati per lasciare più spazio alla nautica da diporto: è uno dei punti chiave dell'intesa tra Adsp del Mare di Sardegna e Capitaneria di Porto per ridisegnare il porto storico di Cagliari.

Lo spostamento avverrà quando sarà completato, entro l'anno prossimo, il polo della cantieristica del Porto Canale. Quando a Macchiareddu saranno trasferiti i cantieri nautici che attualmente si trovano nella zona dei Calafati con l’obiettivo di destinare l’intero lungomare a funzioni turistiche e ricreative.

“Un altro passaggio cruciale del complesso processo di ridefinizione degli spazi e delle funzioni del porto storico di Cagliari - spiega Massimo Deiana, presidente Adsp -. Un atto che, una volta completati i lavori del polo della cantieristica al Porto Canale e il successivo trasferimento dei cantieri navali da via dei Calafati, di destinare le vedette a nuovo ormeggio in un'area completamente riqualificata ed infrastrutturata, e restituire la Darsena fronte Capitaneria e la radice del Molo Ichnusa alle finalità turistico ricreative sue proprie”.

C’è pieno accordo con la Capitaneria di Porto. “Con questo protocollo – spiega il direttore marittimo Mario Valente – poniamo le basi per una più efficace ed efficiente risposta alle emergenze in mare, in quanto le motovedette troveranno una migliore collocazione in prossimità della centrale operativa della Capitaneria”.

(Unioneonline/L)

