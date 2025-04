I Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato due cittadini stranieri, sorpresi in flagranza di reato, mentre spacciavano cocaina nei pressi di Piazza del Carmine.

Secondo quanto accertato dagli agenti, anche attraverso un’attività di osservazione, i due pusher erano soliti operare in maniera autonoma, spostandosi velocemente da un luogo all’altro, dapprima ricercando i clienti e, solo successivamente, fornendo modeste dosi di sostanza, verosimilmente con l’intento di ridurre il rischio di essere arrestati.

Dopo aver fatto scattare i controlli, gli investigatori li hanno sorpresi con dosi di cocaina occultate tra i capelli e circa 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Poche ore dopo l’arresto dei due stranieri, attraverso il monitoraggio di altri pusher gravitanti nella stessa zona di Piazza del Carmine, i poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato un blitz in una “base dello spaccio” nel quartiere San Michele. I poliziotti hanno appurato che presso l’abitazione di un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, veniva svolta un’attività di smercio illegale. Quando gli agenti sono entrati in azione il 56enne è stato infatti sorpreso mentre vendeva dello stupefacente. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati 40 grammi di hashish e quasi tremila euro in contanti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata