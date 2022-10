Cosa cambia nel mondo del lavoro con l’introduzione della certificazione della parità di genere per garantire la parità all’interno delle imprese? È la domanda alla quale intende rispondere il convegno “Imprese e lavoro alla prova di parità di genere e certificazione”, promosso dalla consigliera di Parità della Città metropolitana di Cagliari Susanna Pisano e in programma oggi 18 ottobre, dalle 10 alle 17,30 al Caesar’s Hotel di Cagliari.



Al confronto prenderanno parte il consigliere nazionale di Parità supplente Serenella Molendini, la responsabile Struttura Mercato del lavoro Inapp Valentina Cardinali, la ricercatrice Anpal e componente del Comitato occupazione dell’UE Tiziana Lang, lo psicologo del lavoro Carlo Duò, la direttrice dell’Ispettorato del lavoro di Cagliari – Oristano Irene Cammarata e la giornalista Elsa Pascalis in rappresentanza dell’associazione Giulia Giornaliste.



Sono previsti inoltre interventi delle rappresentanti delle sigle sindacali e datoriali firmatarie del Protocollo metropolitano per il contrasto agli stereotipi di genere, nell’ambito del quale si inserisce il convegno.



