Si preannunciano tempi ancora più difficili per i pazienti dei pronto soccorso di Cagliari. Da lunedì 20 aprile e sino agli inizi di agosto il reparto di emergenza-urgenza del Policlinico sarà interessato, in alcune zone, da lavori definiti «urgenti e non più rinviabili».

In particolare, nella prima fase (sino a metà maggio) gli interventi riguarderanno lo spazio davanti alla shock room, la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie. La seconda fase coinvolgerà la zona antistante la sala gessi (sino a metà giugno), la terza interesserà la pavimentazione della camera calda (sino agli inizi di luglio), infine la pavimentazione di altre medicherie, ancora davanti alla shock room (sino agli inizi di agosto). Le tempistiche, come sempre in questi casi, sono di massima e prudenziali.

«Si tratta di opere necessarie dopo anni di intenso utilizzo e consentiranno di garantire una migliore accoglienza e maggiore sicurezza del percorso di assistenza», fanno sapere dall’Aou. I lavori, è annunciato, «potrebbero causare disagi, di cui l’Azienda si scusa in anticipo, in particolare per i tempi di attesa dei pazienti non urgenti».

(Unioneonline)

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