Lavori al collettore idrico a Pirri, cambia il traffico in via ItaliaFino al 22 maggio saranno in vigore modifiche alla circolazione stradale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I lavori al collettore C47, per prevenire gli allagamenti in caso di piogge eccezionali, comporteranno diverse modifiche al traffico a Pirri. Lo rende noto il Comune di Cagliari, i cambiamenti saranno validi dal 16 aprile al 22 maggio.
Da domani in via Italia nel tratto tra via Sironi e via Pisano sarà istituito il senso unico verso via Pisano.
In via Italia all’incrocio con via Pisano direzione obbligatoria verso Pirri. Alla stessa altezza ma verso Monserrato obbligatoria la svolta a destra in via Italia.
Verrà inoltre spento il semaforo all’incrocio tra via Italia e via Pisano, ci sarà il senso unico in via Emanuele Filiberto che si potrà percorrere da via Italia verso via Duca di Genova.
In via Duca di Genova poi ci sarà il senso unico nel tratto compreso tra via Emanuele Filiberto e via del Lentisco: si potrà procedere solo verso via Del Lentisco.
In via Duca di Genova obbligatorio proseguire dritto all’incrocio con via Emanuele Filiberto. All’incrocio tra via Del Ginepro e via Duca di Genova sarà obbligatoria la svolta a sinistra.
Direzione obbligatoria a destra in via Duca Di Genova all’incrocio con via Del Lentisco. Divieto di sosta in via Duca di Genova nel tratto compreso tra via Emanuele Filiberto e la via Centrale.
Infine in via Pisano senso unico nel tratto tra via Italia e via Mara, con senso di percorrenza verso via Mara. All’incrocio tra via Pisano e via Mara obbligatorio girare a sinistra.