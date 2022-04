Incontro oggi a Cagliari, in occasione della sua prima visita ufficiale nel capoluogo sardo, tra il nuovo ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, e il sindaco Paolo Truzzu.

Il diplomatico e il primo cittadino si sono confrontati su diversi temi, soffermandosi sulle potenzialità della città con particolare focus su fonti rinnovabili e efficientamento energetico, ambiente e verde urbano, trasporto pubblico e mobilità dolce. Ma anche ricettività e turismo come fonte di attrazione di nuovi investimenti.

Il colloquio in municipio è stato anche occasione per ribadire i legami della Sardegna con la Gran Bretagna, a partire da Cagliari.

Sposato, tre figli, il diplomatico è stato in precedenza ambasciatore britannico in Francia. Ancora prima ha ricoperto il ruolo di segretario privato di Margaret Thatcher (dal 1988 al 1992) e di capo gabinetto per David Cameron. Scelto dal premier Boris Johnson, ha preso servizio a Roma lo scorso mese di febbraio al posto di Jill Morris.

Per lui in dono una pergamena dello skyline di Cagliari, e l'invito ad assistere alla 366esima edizione della festa di Sant'Efisio.

