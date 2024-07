L'aeroporto di Cagliari in cima agli scali nazionali nella classifica Air Help Score 2024, che ha preso in considerazione 239 aeroporti in 69 Paesi osservati nel periodo 1 maggio 2023-30 aprile 2024.

I fattori che vedono il principale scalo sardo al 60/o posto della classifica generale davanti a tutti gli altri aeroporti italiani e a parecchi scali stranieri sono la puntualità dei voli, la qualità del servizio e l'offerta commerciale degli scali in temini di cibo e negozi. Il primo fattore ha contato per il 60% del punteggio finale, mentre gli altri due (rilevati in base all'opinione dei viaggiatori) contano per il 20% ognuno.

Se il podio ottenuto dall'hub di Doha (primo classificato con 8,52 punti su 10), di Città del Capo (secondo, 8,50/10) e Nagoya (terzo, 8,49/10) è lontano, la performance positiva dell'aeroporto di Cagliari, che totalizza 7,87 punti nell'Airport Score 2024, testimonia il trend di miglioramento in atto.

