Il Calcio Pirri consegna 2.550 euro ai bambini che si trovano in ospedale. Ieri mattina, nell’aula Thun dell’ospedale Pediatrico Microcitemico “Antonio Cao”, una rappresentanza della società rossoblù (Stefano Siddi, Gianluca Pilo, Roberto Mannai e Alessandro Casula) hanno incontrato il direttore della clinica pediatrica professor Salvatore Savasta, il dottor Nicola Mura e la dottoressa Nicoletta Vargiu per la consegna dell’”assegno” di 2550 euro frutto della vendita di cappellini, t-shirts e felpe con la scritta dorata “Pirri”, più donazioni volontarie di amici del sodalizio.

«L’iniziativa era partita poco prima di Natale», dice il promotore Stefano Siddi, appoggiato dall’intera società pirrese (Gianluca Pilo, Roberto Mannai e Alessandro Casula). «Ho pensato di promuovere una raccolta fondi, individuando ancora una volta il presidio ospedaliero pediatrico Antonio Cao. Idea semplice ma efficace: scritta stilizzata color oro su cappellini, t-shirts e felpe con tre fasce di prezzo differenti alla portata di tutte le tasche. Sono stati giorni intensi tra ordini, stampe e consegne ma siamo orgogliosi e soddisfatti di aver superato il ricavato di due anni fa».

Ora il prossimo step: l’acquisto e la consegna di ciò che più occorre al presidio ospedaliero per il continuo svolgimento regolare delle attività. «Tengo a ringraziare la società (Luca, Bobo e Ale) per avermi appoggiato nel progetto ed essermi sempre stata vicina e teniamo a ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato a fare questo gol per i bambini che stanno vivendo l’esperienza dell’ospedale», conclude Siddi.

