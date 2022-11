Utilizzare i social network per imparare la scienza. A Cagliari la seconda giornata di "La scienza su TikTok", iniziativa per studenti e appassionati del settore promossa dal 10Lab di Sardegna Ricerche con in programma incontri, dibattiti e laboratori.

Gli appuntamenti alla Manifattura di Cagliari, e poi, nel pomeriggio dalle 15, gran finale nella sede dell’Unione Sarda, evento aperto al pubblico e in live streaming su Unionesarda.it.

Protagonisti alcuni degli influencer più noti a livello internazionale.

"Sardegna Ricerche è sempre molto attenta a comunicare in maniera efficace e accattivante con i giovani, gli innovatori del futuro, cercando sempre nuovi sistemi per attrarli - spiegaa Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche -. Questo evento vuole dimostrare come con gli strumenti digitali e i social, uniti alle giuste competenze, possano essere un metodo creativo e originale per parlare di scienza, ricerca e tecnologia in maniera attraente".

