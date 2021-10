Altri casi di scabbia nelle scuole cagliaritane. Dopo la chiusura di due istituti, in via Castiglione e via Talete, si sono registrati nuovi casi.

Per questo il sindaco Paolo Truzzu ha chiuso il plesso della scuola primaria di via Is Mirrionis e quello della scuola dell’infanzia in via Ada Negri della Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis”.

E così fanno quattro i casi di stop alle lezioni nel giro di una settimana. I locali resteranno chiusi fino al completamento dell’attività di sanificazione dei locali.

Questa mattina era stata chiusa un’altra scuola, in via Garavetti, per la disinfestazione contro la diffusione della vedova nera.

La situazione scabbia, secondo quanto appreso da fonti Comune e Assl, sarebbe però “sotto controllo”.

I casi rilevati quest'anno sono "in linea con quelli degli scorsi anni” e le chiusure delle scuole sono “determinate dalle indicazioni più restrittive per la disinfestazione e per la lotta alla propagazione della malattia”.

