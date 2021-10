Dapprima la comunicazione che, venerdì 22 ottobre, la zona antistante i campetti confinanti col Tennis Club della Scuola primaria di via Garavetti, a Cagliari, sarebbe stata interessata dalla disinfestazione contro la diffusione del ragno argia, meglio noto come “vedova nera”, poi la decisione di chiudere la scuola primaria per consentire il trattamento.

La decisione del sindaco Paolo Truzzu, che determina lo stop di 48 ore alle lezioni, arriva dopo la chiusura di altre due scuole, stavolta per la presenza di alcuni casi di scabbia.

IL RAGNO – La malmignatta, detta anche vedova nera mediterranea e conosciuta come “argia” o “arza”, è una delle specie più pericolose di ragni che vivono in Sardegna. Il suo morso inietta un veleno che provoca arrossamento, malessere generale, febbre e crampi e che, soprattutto nei soggetti ipersensibili, può essere anche fatale.

