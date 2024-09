A soli 10 anni iniziò ad impastare il pane, era il 1922. A 17 anni aprì un panificio nell'attuale via Chiesa e nel 1937 inaugurò in piazza Italia la pasticceria che ancora oggi porta il suo nome. Maria Assunta Manca, classe 1912, per tutti semplicemente “Mariuccia”, rappresenta ancora oggi il simbolo dell’imprenditoria pirrese al femminile.

Sono trascorsi più di dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 28 giugno 2011, a 99 anni, per cui nulla osta all'intitolazione alla sua memoria di una via o di una piazza.

«In accordo con il Comune e con il nostro Consiglio», annuncia la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «effettueremo una ricognizione di alcune strade con l’intenzione di dedicarle a figure importanti per la nostra comunità. Tra loro non potrà di certo mancare Mariuccia».

Tra i tanti aneddoti legati alla lunga storia del Bar resta memorabile, il 18 gennaio 2019, la visita del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, impegnato in un tour sardo in vista delle elezioni suppletive alla Camera di due giorni dopo. Concluso l’intervento politico, a Pirri, dopo un bagno di folla in piazza Italia il Cavaliere assaggiò i dolci di Mariuccia e poi, divertito, cominciò ad offrirli al pubblico improvvisandosi barista per un giorno.

