Dopo la sfiducia a Gavino Carta, il 19 aprile, la Cisl sarda ha un nuovo segretario. È Pierluigi Ledda, 58 anni, laureato in Scienze politiche, da sette anni segretario Cisl di Sassari. In segreteria confermati Federica Tilocca, 56 anni, e Mirko Idili, 54 anni.

«Saremo attenti alle politiche del lavoro», ha detto a caldo, «con grande attenzione per il sociale».

Al consiglio generale della Cisl sarda erano presenti 119 delegati provenienti da tutta l’Isola in rappresentanza di tutte le federazioni e le segreterie territoriali. Ha presenziato dal palco il segretario nazionale Luigi Sbarra.

