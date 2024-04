La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni. L’accusa da cui dovrà difendersi è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le manette sono scattate dopo un blitz a sorpresa degli investigatori della Sezione Falchi della Squadra Mobile in un appartamento situato nella zona di Monte Urpinu.

All’interno della casa in uso all’uomo, gli agenti hanno trovato circa 650 grammi di hashish di cui 50 già confezionati in un “panetto” e i restanti in fase di lavorazione.

Sequestrati anche una bilancia, un frullatore, un setaccio elettrico e una sofisticata pressa idraulica, materiale utilizzato per confezionare le dosi da smerciare, e anche 300 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata