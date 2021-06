Dopo l'approvazione da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato del testo che inserisce il principio d'insularità nella Carta fondamentale ora si attende il passaggio in aula per rendere ancora più vicino l'atteso traguardo.

Tanta strada è stata fatta grazie al concreto agire del Comitato nato in Sardegna che continua a svolgere una proficua opera di semina e sensibilizzazione. In questo solco si innesta il seminario in programma domani, lunedì 21 giugno, a Cagliari.

A partire dalle 18, al Palazzo de La Vallée, sede del Comando militare della Sardegna, in via Torino 21, studiosi, rappresentanti delle istituzioni e professionisti discutono del tema "Terra - Paesaggio - Ambiente: la vera energia della Sardegna Costruiamo insieme il Dizionario della Sostenibilità e della Resilienza Fondamento del PNRR".

"Non vogliamo parlare di insularità in astratto - spiega Maria Antonietta Mongiu, che insieme al compianto Roberto Frongia, ha dato forza e vigore al Comitato - ma della necessità di un confronto a tutto campo sul decreto Draghi che potrebbe trasformare l'Isola e il suo mare in un hub dell'energia. Sarebbe un'altra intollerabile servitù energetica. Sostenibilità e progresso devono essere i cardini delle nuove idee di crescita e di sviluppo del vivere. Non più predatorio o consumistico, senza che tale base di partenza rappresenti un freno dell'economia ma ne fondi una nuova e consapevole insieme ad un nuovo dizionario".

Coordina l'incontro, che sarà proposto in diretta su unionesarda.it, il direttore dell'Agi Mario Sechi. Intervengono, oltre a Maria Antonietta Mongiu, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il senatore Gianni Marilotti, il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna Francesco Olla, l'economista Vittorio Pelligra, il geologo Fausto Pani, la magistrata Fiorella Pilato, il costituzionalista Omar Chessa, l'avvocato Nicola Zoccheddu, l'architetto Fausto Martino, l'ex assessore regionale dell'Urbanistica Gian Valerio Sanna, il vice ministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde. Nel corso del seminario lo storico dell'arte Franco Masala propone e commenta immagini che riguardano il patrimonio naturalistico sardo; l'attrice Lia Careddu legge brani sul valore del paesaggio; con la sua musica il cantautore Piero Marras descrive il sogno di una Sardegna diversa.

