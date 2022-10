Fatto il principio in Costituzione, ora bisogna fare i contenuti. Si parlerà di insularità domani a Cagliari, nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda, durante la tavola rotonda organizzata dal gruppo editoriale per fare il punto sulla conquista e iniziare a tracciare il percorso che porta a provvedimenti e conseguenze concrete, vantaggiose per la Sardegna.

Durante l’evento, che sarà trasmesso in streaming sul sito e su tutti canali social de L’Unione Sarda a partire dalle 10, verrà anche celebrata la nascita della Digital Library, che raccoglie tutto il materiale esistente sull’insularità e sulla lunga battaglia che ha portato al suo inserimento nella Carta fondamentale.

Verrà inoltre anticipato e illustrato il contenuto dell’inserto di 16 pagine che i lettori troveranno in edicola giovedì, in omaggio con il giornale: conterrà le riflessioni di svariati protagonisti della vita pubblica isolana - l’editore de L’Unione Sarda, intellettuali, costituzionalisti, giornalisti, amministratori, insegnanti, il rettore dell’Università di Cagliari – su ciò che si è fatto e, soprattutto, su quali passi sia necessario compiere per far valere appieno il riconoscimento del principio.

Davanti a una platea di numerosi e importanti ospiti, interverranno il direttore editoriale de L’Unione Sarda, Lorenzo Paolini, la presidente del comitato tecnico-scientifico per l’insularità in Costituzione, Maria Antonietta Mongiu, e il direttore generale del gruppo editoriale, Lia Serreli.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata