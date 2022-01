È stato identificato dalla Squadra Mobile di Cagliari l'uomo che la mattina del 2 gennaio scorso ha dapprima minacciato e poi aggredito, prendendolo a schiaffi, un infermiere in servizio al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Brotzu" di Cagliari.

L'autore del gesto, un commerciante cagliaritano di trent’anni, si era presentato al Pronto Soccorso, insieme alla moglie, per accompagnare la figlia minorenne, bisognosa di cure. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Terza Sezione della Mobile, il trentenne, senza apparenti motivi, mentre era in attesa, si è scagliato contro l'infermiere addetto al triage, colpendolo con alcuni schiaffi e facendogli cadere il telefono di servizio con il quale, in quel momento, stava chiamando il Reparto di Pediatria, per chiedere un consulto medico proprio per la figlia dell'aggressore.

L'uomo, spacciandosi per un appartenente alle Forze dell'Ordine, aveva poi minacciato anche la Guardia Giurata del Pronto Soccorso, intervenuta per bloccarlo.

Il trentenne è stato denunciato per violenza, lesioni e minacce a incaricato di pubblico servizio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata