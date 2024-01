Semafori e dissuasori nel tratto cagliaritano di via Peretti. È questa la richiesta dei genitori degli alunni del liceo Euclide al Comune di Cagliari, dopo la tragedia costata la vita a Xuanming Guan, il 16enne cinese investito e ucciso da un’auto mentre attraversava sulle strisce. Il giovane era diretto verso la fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola, l’istituto alberghiero Azuni.

«Il dolore di questa perdita – scrivono in una lettera inviata al sindaco Truzzu e agli assessori Mereu e Angius – è condiviso da tutta la comunità scolastica del Liceo Euclide di Cagliari, e ci sentiamo chiamati a sollecitare un intervento urgente per migliorare la sicurezza stradale in quest'area cruciale e ampiamente trafficata. Desideriamo sottolineare che la presente lettera è promossa dai genitori in qualità di Rappresentanti di Classe del Liceo Euclide, che si uniscono nel chiedere un'attenzione particolare alla revisione e al potenziamento delle misure di sicurezza stradale nelle vicinanze della propria scuola e più precisamente nei passaggi pedonali di Via Peretti, in prossimità delle fermate degli autobus e in quelli sotto il cavalcavia della rotonda Peretti/Stamira».

«L’incidente di lunedì – continua la lettera – evidenzia la necessità di adottare misure concrete per garantire la massima sicurezza agli studenti e a tutti i pedoni che utilizzano gli attraversamenti pedonali. In tale contesto, chiediamo con urgenza l'installazione di semafori appositi o di sistemi deterrenti volti a limitare la velocità dei veicoli in prossimità di tali aree critiche (dissuasori a effetto ottico, acustico o vibratorio). Si segnala il fatto che in via Peretti, nel tratto di competenza del Comune di Selargius, esistono già i passaggi pedonali rialzati, mentre, nel lungo rettilineo di competenza del Comune di Cagliari, mancano queste o altre misure che garantiscano la protezione del pedone in fase di attraversamento della strada. Le strisce pedonali dovrebbero rappresentare luoghi sicuri e protetti, eppure l'evento recente dimostra che sono richiesti interventi immediati per prevenire incidenti futuri e proteggere la vita dei nostri studenti».

Nel mirino dei genitori anche le siepi, che corrono lungo l’intero tratto di strada, non potate di recente che «precludono la visuale diurna e notturna all'altezza degli attraversamenti».

(Unioneonline/v.f.)

